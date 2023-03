Una familia terminó sumida en la más profunda tristeza, esto luego de que quedara enlutada debido a que uno de sus seres queridos perdió la vida tras ahogarse.

Ayer al promediar las 11 de la mañana, los agentes del serenazgo de la Municipalidad de Mórrope, al mando del mayor PNP en retiro Roy León, encontraron el cuerpo sin vida del menor de iniciales Wilmer D.V., de 13 años de edad.

El hallazgo se logró luego de una intensa búsqueda en conjunto con el padre del occiso, José Enrique Piscoya Tejada (34). Los restos del escolar yacían a la orilla del río ubicado a un kilómetro del caserío El Angolo II del distrito de Mórrope, el cual fue muy afectado por las torrenciales lluvias que cayeron en la región Lambayeque.

La madre del finado, María Hilda Valdera Iñonán (34), contó que su vástago, la tarde del último domingo, salió de su domicilio ubicado en el mencionado caserío con la finalidad a jugar con sus amigos.

Luego de unas horas, al notar que la víctima no llegaba a su vivienda, ambos padres optaron por salir a buscarlo. Es allí donde les indican que ingresó al río para refrescarse, esto pese a las caudalosas aguas debido a las precipitaciones que aún continúan cayendo en la zona.

Después no lo vieron salir, por lo que presumen que la corriente lo arrastró originando que se ahogue hasta morir. Se tuvo conocimiento que los papás primero llegaron a la comisaría de Mórrope, donde solicitaron apoyo de la Policía; sin embargo, no tuvieron respuesta positiva, ya que los agentes del orden no podían participar en su búsqueda.

Aseguran que les dijeron que al día siguiente tal vez podían apoyar, lo peor del caso es que tampoco comunicaron a los uniformados de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Emergencia.

Es así que ante su desesperación, los progenitores del menor llamaron al personal del Serenazgo, que sin dudarlo, de inmediato procedieron a trasladarse desde las 6 de la mañana hasta el río.

