Cuando se disponía a abordar su mototaxi para realizar una carrera, un obrero de construcción civil fue asesinado de más de siete balazos en un paradero ubicado a pocos metros del Reniec, en la ciudad de Sullana.

Ocurrió la tarde de ayer en la intersección de la calle Leoncio Prado con transversal Arica. Según testigos, la víctima identificado como David Ángel Torres Rejas, de 41 años, se encontraba conversando con unos amigos cerca de su vehículo.

En ese instante, una pasajera decidió solicitarle una carrera. Pero cuando Torres se disponía a subir al vehículo para esperarla, llegó un sujeto con casco que descendió de una motocicleta.

Sin dudarlo, el sicario le disparó siete veces, según los vecinos, impactándole en la cabeza y el pecho, lo cual le causó la muerte instantánea, quedando el cuerpo tendido al lado de su vehículo ante la mirada de amigos, vecinos y transeúntes.

Torres se dedicaba a la labores de construcción en el llenado de techos de concreto. También manejaba su mototaxi y operaba en el paradero donde fue asesinado.

Por la modalidad del ataque, la Policía sospecha de un presunto ajuste de cuentas, aunque las autoridades no descartan otras hipótesis.