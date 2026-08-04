Las personas gestantes, los adultos mayores, las madres solteras y las familias con niños menores de cinco años tendrán prioridad en la entrega de las primeras viviendas temporales destinadas a los damnificados por el sismo del 18 de julio.

Tras más de dos semanas de la emergencia, 20 de los 500 módulos comprometidos por el Ministerio de Vivienda ya llegaron a la región y son instalados en el centro poblado de Pumpunya, uno de los sectores más golpeados por el movimiento telúrico.

Entrega

El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, informó que esta primera entrega forma parte de un plan progresivo para cubrir las 2,136 viviendas declaradas destruidas o inhabitables en los distritos afectados.

Precisó que los alcaldes serán responsables de focalizar a los beneficiarios, de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad establecidos para la atención de emergencias. La distribución se ampliará posteriormente al resto de damnificados conforme lleguen nuevos módulos procedentes del norte del país.

Vásquez reconoció que el Estado no cuenta actualmente con suficientes viviendas temporales para atender de inmediato a todas las familias afectadas.

“Los 500 módulos anunciados constituyen la primera etapa de la respuesta, mientras se gestionan nuevas alternativas para reducir la brecha habitacional generada por el desastre”, señaló.

El funcionario indicó, además, que el padrón de damnificados continúa abierto y podrá ampliarse si las evaluaciones técnicas identifican nuevas viviendas destruidas o inhabitables. Asimismo, aseguró que la distribución de bienes de ayuda humanitaria está próxima a alcanzar el 100 % de cobertura.

De manera paralela, el Gobierno Regional supervisa la instalación de 20 aulas prefabricadas tipo domo, como parte de un requerimiento total de 83 estructuras destinadas a los siete distritos declarados en estado de emergencia. También se coordinan módulos temporales para garantizar la continuidad de la atención en dos establecimientos de salud afectados.