Marisol Matamoros Taipe, ganadora del automóvil sorteado por la Municipalidad Distrital de Chilca durante la feria de Cuasimodo, denunció que, pese a haber transcurrido más de cuatro meses desde el sorteo, aún no recibe el vehículo prometido. La ciudadana señaló que ha acudido en reiteradas oportunidades a la municipalidad, donde afirma que ha sido derivada a distintas oficinas sin obtener una solución.

La afectada indicó que inicialmente le informaron que la entrega se realizaría en un plazo de 15 días; sin embargo, desde entonces le han solicitado diversos documentos y requisitos sin concretar la transferencia del automóvil. Además, explicó que padece problemas cardíacos y que el vehículo sería de gran ayuda para trasladarse cuando requiera atención médica, así como para que su hijo pueda utilizarlo como herramienta de trabajo.

Respuesta de la Municipalidad

Al respecto, el gerente municipal de Chilca, Ronald Crisóstomo Llallico, sostuvo que la demora responde a procedimientos administrativos relacionados con la inscripción y transferencia del vehículo. Precisó que el trámite de obtención de la placa tomó cerca de dos meses y que la notaría solicitó un acuerdo de concejo que autorice expresamente la transferencia del automóvil al ganador.

El funcionario informó que la documentación ya se encuentra lista y que el tema será abordado en la sesión de concejo municipal programada para el 14 de agosto. De aprobarse el acuerdo, la transferencia de propiedad se realizaría antes de finalizar el presente mes.