Los vecinos del asentamiento humano Villa Primavera, en el distrito de La Tinguiña, denunciaron el abandono de un amplio espacio destinado a fines deportivos, el cual ha sido convertido en un botadero informal de basura y desmonte.

Abandono en la zona

Indicaron que, pese a los reiterados pedidos formulados desde hace varios años, la municipalidad no ejecuta el proyecto de una losa deportiva, obligando a los jóvenes del sector a improvisar una cancha con arcos artesanales y mallas para practicar deporte.

Una representante de la zona señaló que el expediente para la construcción de una losa multifuncional fue presentado entre los años 2015 y 2016, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta favorable. “Nos vienen postergando y hacen caso omiso a nuestro pedido. Este espacio se ha convertido en un botadero de basura y eso genera ratas, malos olores y un riesgo para los niños”, manifestó, al precisar que incluso un colegio cercano utiliza el área para las clases de educación física.

Los moradores también denunciaron que el lugar es utilizado como estacionamiento informal de vehículos pesados, situación que dificulta el tránsito, reduce la visibilidad durante la noche y favorece la ocurrencia de asaltos.

“Queremos que limpien esta zona y ejecuten el proyecto de la cancha deportiva. Los jóvenes necesitan un espacio adecuado para hacer deporte y alejarse de otros problemas”, reclamó la vecina, quien además advirtió que el sector sufre constantes colapsos del sistema de desagüe sin una solución definitiva.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a la Municipalidad Distrital de La Tinguiña y a las futuras autoridades para que prioricen la recuperación del área pública mediante trabajos de limpieza, mantenimiento y la construcción de infraestructura deportiva.

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