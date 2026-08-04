Bryan Torres negó las acusaciones de violencia doméstica presentadas por Samahara Lobatón y afirmó que el incidente ocurrió cuando intentaba recuperar su celular, que, según su versión, había dejado en la vivienda de la influencer.

Tras el informe presentado por ‘Magaly TV, La Firme’, Torres difundió un comunicado para dar su versión del incidente. El artista sostuvo que volvió a la vivienda solo para recuperar su celular y acusó que Lobatón se habría negado a entregarlo porque habría accedido a su información personal.

“Olvidé mi teléfono y regresé para recogerlo, y no me quiso devolverlo porque estuvo revisando y pasándose cosas, mis conversaciones y no sé qué más”, señaló el salsero.

El cantante también negó haber agredido físicamente a la madre de sus hijos y aseguró que solo la sujetó de las manos mientras intentaba recuperar su celular. Según su versión, se trató de un forcejeo entre ambos y no de una agresión.

Asimismo, rechazó la denuncia interpuesta en su contra y aseguró que deberá responder ante un señalamiento que considera injustificado.

“Me tocará una vez más resolver otra mentira de la madre de mis hijos, como está acostumbrada a vivir. Qué pena por ella, pero de eso vive. ¿Qué puedo hacer?”, sostuvo.

En otro momento de su comunicado, el salsero aseguró que es víctima de un presunto hostigamiento reiterado por parte de Samahara Lobatón.

El cantante sostuvo que ella suele preguntarle sobre aspectos de su vida privada, además de solicitarle dinero prestado y apoyo para cubrir distintos gastos. Por ese motivo, indicó que optó por mostrar conversaciones como respaldo de sus declaraciones.

“Voy a publicar todos los insultos y todo lo que me hablas de tu vida privada, pensando que yo voy a tener celos de algo. ¿Te confundiste conmigo? ¡Estaba tan feliz viviendo en paz! ¿Qué buscas, contenido? ¡Conmigo no va!“, agregó.

Finalmente, el intérprete dejó entrever que evitará regresar a la vivienda donde residen sus hijos mientras continúe el conflicto con la influencer.

“Que me perdonen mis hijos, pero yo no pienso ir a esa casa nunca más. No me acercaré más porque hasta acercarme a ellos siempre tiene un costo”, concluyó.