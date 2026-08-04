La cantante británico española Jeanette volverá a reencontrarse con el público peruano para celebrar sus 50 años de trayectoria artística. Ella se presentará el próximo jueves 8 de octubre en el auditorio del Pentagonito, la preventa ha tenido una gran acogida y, desde el 4 de agosto, comenzará una nueva etapa de preventa exclusiva BBVA con 20% de descuento en Teleticket.

La gira “50 Aniversario” propone un recorrido por la historia de una de las voces más representativas del pop melódico en español. Canciones como “Soy rebelde”, “Porque te vas”, “El muchacho de los ojos tristes” y “Corazón de poeta” volverán a sonar en un espectáculo que reúne nostalgia, emoción y elegancia.

El show contará con una banda de músicos que reinterpretará sus clásicos respetando la esencia original, acompañada por una propuesta escénica inspirada en la estética de los años 60 y 70. La puesta en escena ha sido concebida para ofrecer un viaje sonoro y visual por el universo artístico de Jeanette.

El show de Jeanette contará con una banda de músicos que reinterpretará sus clásicos respetando la esencia original.

Su historia musical comenzó con el grupo Pic-Nic, con el que alcanzó notoriedad gracias a “Cállate, niña”. En 1971 inició su carrera como solista con “Soy rebelde”, mientras que “Porque te vas” se convirtió en un éxito internacional tras formar parte de la película Cría cuervos. Más adelante consolidó su repertorio con el álbum Corazón de poeta.

El concierto será una oportunidad para reencontrarse con una artista que, cinco décadas después, mantiene intacta la sensibilidad y el estilo que la convirtieron en una de las voces más queridas de la balada en español. La gira conmemorativa celebra un legado musical que continúa emocionando al público a través de canciones que han trascendido el paso del tiempo.