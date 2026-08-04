Tras los recientes daños registrados con las pintas en la Catedral de Arequipa durante las celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad Provincial alista el mantenimiento integral para toda la Plaza de Armas. Para ello, presentó ante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) los expedientes técnicos que permitirán ejecutar una serie de trabajos de conservación valorizados en aproximadamente S/ 500 mil.

El gerente del Centro Histórico, César Berríos, informó que la intervención contempla la limpieza de los portales de sillar, la reposición de cornisas desprendidas, el aseguramiento de aquellas que presentan riesgo de caída y el mantenimiento de los ocho florones ubicados en la Plaza de Armas.

“En los últimos años no ha habido mantenimiento en el tema de los portales. Vamos a hacer una limpieza y reponer las cornisas que se han caído. Se ha hecho una revisión con un man-lift de todos los arcos y, una vez aprobado el expediente, se ejecutará la obra”, declaró el funcionario.

Asimismo, el proyecto incluye el mantenimiento integral de la pileta del Tuturutu. Los trabajos comprenderán la impermeabilización de la poza, el cambio de bombas y otros componentes del sistema hidráulico para recuperar su funcionamiento. Esta intervención demandará alrededor de 60 días una vez obtenida la autorización de Cultura.

Berríos explicó que la municipalidad decidió postergar el inicio de los trabajos hasta después de las actividades por el aniversario de Arequipa, debido a que una intervención durante las festividades habría implicado el cierre parcial de la Plaza de Armas y restricciones para los visitantes.

El funcionario indicó que los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura realizan inspecciones de campo para revisar las fichas técnicas presentadas por la comuna. Con la aprobación del expediente, la Municipalidad podrá iniciar los trabajos de conservación del principal espacio público del Centro Histórico.