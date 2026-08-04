El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado se desarrollará bajo una estrategia coordinada con la institución policial, basada en labores de inteligencia, control territorial y protección de puntos estratégicos.

En declaraciones a la prensa, Arriola afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de inteligencia, prevención, investigación y respuesta frente a las organizaciones criminales.

Asimismo, destacó los recientes resultados obtenidos en investigaciones contra bandas dedicadas a la extorsión de empresas de transporte interprovincial.

Despliegue priorizará corredores de transporte y zonas estratégicas

El jefe policial explicó que ya existe un trabajo conjunto de inteligencia entre la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras que el despliegue operativo será definido en los próximos días por ambas instituciones.

Precisó que se evalúan diversas modalidades de intervención, entre ellas el control territorial en sectores estratégicos, la vigilancia de patios de maniobra y corredores de transporte, con el objetivo de que los efectivos policiales puedan concentrarse en labores de investigación y operaciones especializadas.

Arriola añadió que los ministerios del Interior y de Defensa mantienen reuniones de coordinación para establecer el esquema de trabajo conjunto y definir las responsabilidades operativas.

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Óscar Arriola, comandante general de la Policía: Las divisiones de Inteligencia de la Policía y de las FF.AA. están integradas



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Capturan a 21 presuntos integrantes de organización criminal

El comandante general informó que recientes investigaciones permitieron desarticular una organización criminal vinculada a ataques armados contra empresas de transporte.

Según explicó, la operación se sustentó en el seguimiento de cuentas bancarias utilizadas para extorsiones, el análisis balístico de casquillos percutidos y el rastreo de líneas telefónicas empleadas por los presuntos delincuentes.

Como resultado de estas diligencias, fueron capturadas 21 personas, entre ellas 15 ciudadanos venezolanos y seis peruanos, además de un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua.

Destacan apoyo tecnológico y operativos en zonas críticas

Arriola resaltó que las Fuerzas Armadas ya han brindado apoyo tecnológico a la Policía mediante el uso de drones térmicos en operativos recientes, entre ellos los que permitieron capturar a los responsables del robo de oro en el circuito de playas y del asalto a una empresa de venta de armas en Surco.

Asimismo, indicó que las nuevas acciones priorizarán la recuperación de espacios públicos considerados críticos, como ocurrió en recientes intervenciones realizadas en Puente Piedra y La Victoria, orientadas a reforzar la seguridad ciudadana.

PNP insiste en otorgar facultades legislativas al Ejecutivo

Durante sus declaraciones, el comandante general reiteró la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Poder Ejecutivo para fortalecer el marco normativo de la lucha contra el crimen organizado.

Según explicó, se requieren mecanismos legales que permitan agilizar medidas como las prisiones preventivas, las detenciones preliminares y los allanamientos, con el propósito de evitar que los procesos judiciales se prolonguen mientras los investigados continúan delinquiendo.