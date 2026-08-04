El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicará este martes 4 de agosto la lista de más de 200 nuevos ganadores de Beca Perú 2026, quienes podrán iniciar una carrera profesional en una institución de educación superior privada con los gastos académicos cubiertos.

La relación oficial de beneficiarios estará disponible en la página web del concurso, donde los postulantes podrán verificar si fueron seleccionados.

Según informó Pronabec, los ganadores serán elegidos por estricto orden de mérito, considerando los puntajes obtenidos durante el proceso de selección, el rendimiento académico alcanzado en la educación secundaria, las condiciones priorizables de los postulantes y los criterios establecidos por las universidades e institutos que financian las vacantes.

Aquí el link: https://www.pronabec.gob.pe/beca-peru/

Aceptación de la beca será del 5 al 11 de agosto

Tras la publicación de resultados, los seleccionados deberán aceptar la beca de manera virtual entre el 5 y el 11 de agosto, a través del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec), disponible en la misma plataforma del concurso.

Una vez cumplido este procedimiento, los postulantes adquirirán la condición de becarios y accederán a los beneficios contemplados por el programa, que en la mayoría de los casos cubren los gastos académicos durante toda la duración de la carrera profesional.

Carreras disponibles en Beca Perú 2026

Los nuevos becarios cursarán estudios en distintas áreas del conocimiento, entre ellas:

Big Data y Ciencia de Datos.

Gestión Agrícola.

Ingeniería Biomédica.

Economía.

Arquitectura.

Ingeniería Mecánico-Eléctrica.

Ingeniería Agrónoma y Agroexportación.

Negocios Internacionales.

Ingeniería de Industrias Alimentarias.

Con los seleccionados de este segundo momento de la convocatoria, Beca Perú 2026 superará los 700 beneficiarios en todo el país.

Canales de atención para consultas

Pronabec recordó que los postulantes pueden resolver sus dudas mediante sus canales oficiales de atención, entre ellos su página de Facebook, el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18, la central telefónica (01) 612 8230 y la línea gratuita de Aló MAC 1800.