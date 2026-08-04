Problemas respiratorios, enfermedades digestivas, alteraciones nutricionales y cuadros de temor fueron las principales afecciones encontradas por 14 médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB) en menores afectados por el sismo que remeció Junín.

Secuelas en los niños

La brigada médica, liderada por el Dr. Daniel Anchante Llosa, jefe de la Subunidad de Atención Integral de Pediatría, advirtió que las afecciones respiratorias y digestivas son las más frecuentes entre los menores del distrito de Chupuro, debido a la exposición a bajas temperaturas, las condiciones de alojamiento y los cambios en sus rutinas de alimentación y descanso.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la salud mental. El temor generado por el sismo y las réplicas posteriores provocó cuadros de angustia y preocupación en varios menores y sus familias. Por ello, la brigada cuenta con psicólogos y un psiquiatra infantil.

Atención

Según Anchante Llosa, las afectaciones suelen presentarse de manera simultánea en un mismo paciente.

“No es que sea uno u otro. Pueden tener un problema respiratorio y además un tema de salud mental”, señaló. La mayoría de los pacientes atendidos tiene entre 1 y 5 años, aunque la campaña está dirigida a niños y adolescentes de hasta 17 años.

El equipo médico está conformado por especialistas en pediatría, neumología, odontología, psiquiatría, psicología y nutrición. Los casos de mayor complejidad serán derivados a Lima. La jornada continuará en Chongos Bajo y se espera atender a unos 250 niños.