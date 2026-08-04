El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, aseguró que en 15 días se reunirá de manera oficial con la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en Palacio de Gobierno, para impulsar obras ante la llegada del fenómeno de El Niño Costero.

MIRA ESTO| Dengue: menores de edad entre los más afectados en La Libertad

A la mandataria se le cursó el Oficio N° 332-2026-MPT-A invitándola a realizar una visita de supervisión a las quebradas San Ildefonso y San Carlos, con el objetivo de evaluar el estado de las obras de prevención frente a la llegada de lluvias intensas.

El burgomaestre informó que ya se viene derivando el agua hacia el río Moche; sin embargo, advierte que aún están pendientes los trabajos de limpieza y descolmatación del río, fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones.

Mario Reyna también destacó que la presencia de la mandataria permitirá conocer de manera directa la situación de estas zonas vulnerables. Además, fortalecerá la coordinación entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad Provincial de Trujillo para ejecutar las obras necesarias en beneficio de la población trujillana.

Agregó que en la próxima reunión en Palacio de Gobierno se abordarán acciones prioritarias y se reforzará el compromiso conjunto para garantizar la seguridad de miles de familias frente a los efectos de posibles lluvias intensas y eventos climáticos.