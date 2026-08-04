El distrito de Sicaya, en la provincia de Huancayo, celebra este lunes 4 de agosto el día central de la festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán con la tradicional procesión del santo patrono por las principales calles de la localidad. La actividad congrega cada año a cientos de fieles, además de visitantes procedentes de distintos puntos de la región y del país.

La festividad, que se desarrolla del 1 al 8 de agosto, combina actividades religiosas, expresiones folclóricas y una variada oferta gastronómica que forman parte de la identidad cultural del distrito. Durante estos días también se realizan misas, danzas tradicionales y presentaciones artísticas en honor al patrono de Sicaya.

Entre los platos típicos que pueden degustar los asistentes destacan el lechón, el puchero, el yuyo y los tradicionales dulces de caya, mientras que las calles del distrito reciben a comerciantes y visitantes que llegan para participar de una de las celebraciones más representativas de la provincia de Huancayo.

Las actividades festivas comenzaron con la Octava de Santiago y el Concurso de Santiago Sicaíno, reuniendo a agrupaciones de danzantes en la plaza principal. La Municipalidad Distrital de Sicaya invitó a la población y a los turistas a participar de las celebraciones, que se extenderán hasta el 8 de agosto.