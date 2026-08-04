El psicólogo y conferencista internacional Juan Lucas Martín llegará a Lima para presentar “El Sentido: La Ciencia de la Compasión”, un encuentro presencial orientado a brindar herramientas prácticas para comprender las emociones, regular el sistema nervioso y fortalecer el bienestar emocional.

La conferencia se realizará el próximo 22 de agosto, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Teatro NOS, en una actividad dirigida al público en general.

Una propuesta basada en psicología y neurociencia

Durante la jornada, Juan Lucas Martín abordará temas relacionados con la regulación del sistema nervioso, el manejo del estrés y la ansiedad, la compasión hacia uno mismo y el desarrollo de estrategias para afrontar los desafíos emocionales de la vida cotidiana.

Según los organizadores, la conferencia combinará conocimientos de psicología, neurociencia y ciencia aplicada con herramientas prácticas que los asistentes podrán incorporar en su vida diaria.

Dirigido a profesionales y público en general

La actividad está dirigida a profesionales de la salud, docentes, líderes, padres de familia y personas interesadas en fortalecer su bienestar emocional.

Como parte de su visita al Perú, el especialista también desarrollará una agenda de entrevistas para abordar temas relacionados con la salud mental y la importancia de comprender el funcionamiento del cerebro en el manejo de las emociones.

Única presentación en el Perú

Los organizadores informaron que esta será la única presentación de Juan Lucas Martín en el país.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, mientras que también se puede obtener información adicional en la página oficial del conferencista.

Datos del evento

Evento: El Sentido: La Ciencia de la Compasión

El Sentido: La Ciencia de la Compasión Conferencista: Juan Lucas Martín

Juan Lucas Martín Fecha: 22 de agosto

22 de agosto Hora: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

10:00 a. m. a 1:00 p. m. Lugar: Teatro NOS, Lima

Teatro NOS, Lima Entradas: Joinnus