La diseñadora peruana Annaiss Yucra marcó un precedente para la moda nacional al presentar su colección A-Culturación en la pasarela oficial de Non Stop, uno de los programas más importantes de Colombiamoda 2026, organizado por Inexmoda en Medellín.

La participación coincidió con el Día de la Independencia del Perú, convirtiendo el desfile en un espacio para reflexionar sobre la identidad, la migración y la memoria desde una propuesta de diseño contemporáneo inspirada en la experiencia personal de la creadora.

Primera marca latinoamericana en Non Stop

La firma se convirtió en la primera marca peruana y latinoamericana invitada a integrar la plataforma Non Stop, iniciativa de Inexmoda orientada a impulsar el talento emergente mediante pasarelas oficiales y espacios comerciales durante Colombiamoda.

Además, entre más de 60 marcas participantes, Annaiss Yucra fue la única diseñadora internacional seleccionada para desfilar en la programación oficial y participar con un pop-up desarrollado del 28 al 30 de julio dentro del Salón Marie Claire Colombia, uno de los espacios curatoriales de mayor visibilidad del evento.

Colombiamoda es considerado uno de los principales encuentros de negocios de la industria de la moda en América Latina, reuniendo anualmente a diseñadores, compradores, medios especializados y representantes del sector provenientes de diversos países.

Una colección sobre identidad, migración y pertenencia

Presentada el 28 de julio, A-Culturación continúa el universo creativo iniciado con Castiza, colección donde Annaiss Yucra abordó por primera vez su experiencia como migrante.

En esta nueva propuesta, la diseñadora explora la construcción de una identidad compartida entre Perú y Asturias, España, planteando la migración como un proceso permanente de transformación antes que una ruptura con el lugar de origen.

Cada prenda fue concebida como un archivo de memoria donde conviven recuerdos, paisajes y objetos cotidianos que acompañan a quienes migran.

Artesanía peruana y nuevos procesos textiles

Uno de los elementos centrales de la colección es el estampado Trucha–Salmón, inspirado en ambas especies que remontan los ríos para regresar a su origen. La propuesta funciona como una metáfora del vínculo que mantienen las personas migrantes con sus raíces.

La colección incorpora algodón 100 % peruano, serigrafías manuales de cuatro y siete tiempos y diversas técnicas artesanales.

Entre las piezas destaca un conjunto inspirado en la arpillería peruana, que reúne referencias a recuerdos personales de la diseñadora, como el taller familiar, los balcones de Miraflores y elementos de la gastronomía peruana, construyendo una representación visual de la memoria.

Asimismo, la marca reinterpreta diseños emblemáticos como el Sunny Dress y transforma las tradicionales bolsas de rafia utilizadas en mercados peruanos en espadrilles contemporáneas.

Un desfile dividido en tres actos

La pasarela estuvo compuesta por 10 looks organizados en tres momentos narrativos.

El primero, “Lo que dejo atrás”, representa el desprendimiento del lugar de origen y aquello que permanece en la memoria.

El segundo, “Lo que se transforma”, aborda la adaptación y el intercambio cultural que experimentan quienes migran.

Finalmente, “Mi traje nuevo” simboliza la construcción de una nueva identidad que incorpora nuevas formas de pertenencia sin perder el vínculo con las raíces.

Con esta presentación, Annaiss Yucra llevó una propuesta inspirada en la identidad peruana a uno de los escenarios más relevantes de la moda latinoamericana, reforzando la presencia del diseño peruano en circuitos internacionales.