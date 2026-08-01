En un contexto en el que la educación financiera despierta cada vez más interés, Cristian Arens presenta Programa tu riqueza, un libro que explora cómo la mentalidad y los hábitos pueden influir en la forma de administrar el dinero. La publicación será presentada el domingo 2 de agosto, a las 6:30 p. m., en la Feria Internacional del Libro de Lima.

La educación financiera ha dejado de ser un tema exclusivo para especialistas. Hoy forma parte de las conversaciones de miles de personas que buscan organizar mejor sus recursos, emprender o proyectar un futuro económico más estable. En ese contexto, Arens plantea una idea central: antes de aprender a invertir o generar mayores ingresos, es necesario revisar las creencias y hábitos que influyen en las decisiones económicas de cada persona.

A partir de esa premisa, " Programa tu riqueza" desarrolla una metodología de diez pasos que combina herramientas de desarrollo personal y educación financiera para ayudar al lector a identificar patrones que limitan su crecimiento, establecer objetivos claros y construir hábitos sostenibles . La obra incorpora además contenidos audiovisuales mediante códigos QR, con el propósito de convertir la lectura en una experiencia práctica y de aplicación constante.

Cristian Arens es empresario, autor y creador de contenidos especializado en educación financiera. A través de sus libros, conferencias y plataformas digitales ha construido una comunidad que supera el millón y medio de seguidores en Hispanoamérica, consolidándose como una de las voces más influyentes de la región para quienes buscan fortalecer sus conocimientos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento.

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