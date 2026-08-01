El Gobierno Regional de Piura suscribió de manera directa el Contrato N° 65-2026-GRP para el servicio de consultoría de supervisión del saldo de obra orientado a la remodelación integral del icónico Estadio Miguel Grau, ubicado en el distrito de Castilla. No obstante, la elaboración del expediente técnico tendrá un plazo de 135 días calendarios.

Después que la obra se paralizara y se rescindiera el contrato para la “Remodelación de campo menor, campo deportivo, SS. HH de espectadores y espacio de circulación peatonal horizontal y/o vertical del estadio Miguel Grau”, el gobierno regional de Piura suscribió el contrato para la supervisión del saldo de obra para el ansiado proyecto esperado por los piuranos.

El procedimiento de selección no competitivo (directo) asciende a S/ 8,474,856.30 financiado bajo la modalidad de esquema mixto y dividido en los siguientes componentes: supervisión de elaboración del expediente técnico (diseño) S/641,035.00; supervisión de la ejecución del saldo de obra (construcción) S/7,797,163.21; y liquidación de los componentes por / 36,658.09.

Cabe indicar que la buena pro fue otorgada al Consorcio Supervisor Grau, conformado por las empresas Grupo 3A Consultoría & Construcciones S.A.C. (60% de participación), H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. (30%) y el consultor Jorge Andrés Moscol Vílchez (10%), representados por Claudia Valdiviezo Cardoza, por 135 días calendario para la supervisión del expediente técnico, 420 días calendario para la supervisión de los trabajos en campo y 30 días calendario para el proceso final de liquidación.

A su turno, el gobernador regional Luis Neyra, explicó que la contratación directa cumple con la normativa para este tipo de contrataciones. “La actual ley permite un proceso no competitivo y se espera se cumpla con lo acordado”, dijo Neyra.

Asimismo, la ejecución de este proyecto será bajo la modalidad de Fast Track, cuyo primer entregable ya fue entregado para el inicio de los trabajos.

Al respecto, el gobernador regional explicó que con el primer entregable se ha iniciado con la demolición de algunas áreas que no estaban actas.

“Es una contratación Fast Track, se va haciendo entregas del diseño y se va ejecutando el proyecto. Esperemos todo salga bien y que los piuranos tengan un estadio a pesar de que muchos no quieren que salga este proyecto”, indicó la autoridad regional.

De otro lado, agregó que como medida preventiva ante un eventual Fenómeno El Niño costero, tomarán las medidas para salvaguardar lo ya trabajado en el recinto deportivo.

“Se tiene en consideración que se va haciendo a través de entregables y una vez que ya este todo se va a recomendar que se salvaguarde lo avanzado”, insistió la autoridad regional frente al estadio Miguel Grau.