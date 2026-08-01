Orgullo para Chincha. Cielo Matías y Rafaela Pachas lograron consagrarse en la Copa de las Américas 2026. Las gimnastas chinchanas resaltaron entre las delegaciones internacionales obteniendo palmarés en su categoría.

Talento deportivo

Cielo ganó tres medallas de oro en el máximo acumulador, en prueba de salto (logrado por segundo año consecutivo) y en prueba de piso, también dos preseas de plata en las pruebas de barra asimétrica y viga de equilibrio.

Mientras que Rafaela conquistó medalla de oro en prueba de salto, convirtiéndose en campeona internacional, así como tres insignias de plata en prueba de piso, viga de equilibro y máximo acumulador, además ocupó el cuarto puesto en barra asimétrica.

Cabe indicar que la delegación chinchana contó con 18 representantes.

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