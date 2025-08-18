Con una emotiva y colorida ceremonia, se inauguraron oficialmente los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 en la región Ica. Delegaciones escolares de distintas provincias se dieron cita para participar del acto inaugural, marcando el inicio de una nueva edición de este evento que promueve el deporte, la integración y los valores entre los estudiantes.

Unidad escolar

El desfile de delegaciones fue acompañado por docentes y autoridades educativas. Los estudiantes portaron orgullosamente las banderolas que identifican a sus respectivas instituciones educativas, generando un ambiente de entusiasmo y unidad.

La ceremonia contó con la presencia del director regional de Educación, Julio Motta Dueñas, junto a su equipo de gestión; el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, Roberto López, en representación del gobernador; la presidenta del Consejo Regional del Deporte, Gisela Aparcana; así como los directores de las UGEL Palpa y Pisco, entre otras autoridades del sector.

Uno de los momentos más significativos fue el juramento deportivo, que estuvo a cargo de Valentina Canela Arévalo, campeona nacional de gimnasia y estudiante de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes. En su mensaje, destacó la importancia de competir con respeto, disciplina y espíritu deportivo.

El evento también incluyó presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de distintas instituciones educativas, como la I.E. San Vicente, I.E. Antonia Moreno de Cáceres, Matices Peruanos y el grupo Olympic Dojo, que aportaron con danzas y demostraciones culturales al ambiente festivo.

Los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 continuarán desarrollándose en diversas sedes de la región, con competencias en múltiples disciplinas. Para muchos estudiantes, esta es una oportunidad de mostrar su talento y representar con orgullo a sus colegios.

VIDEO RECOMENDADO