El presidente José María Balcázar informó que el Gobierno coordina con la Policía Nacional acciones para preservar el orden público mientras continúa el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. Además, aseguró que el Ejecutivo no ha recibido reportes sobre irregularidades graves en el proceso electoral.

Durante una entrevista en Exitosa, el mandatario señaló que las coordinaciones buscan evitar cuestionamientos a los resultados oficiales y mantener la tranquilidad en el país. En ese contexto, indicó que la ciudadanía debe recibir información oportuna para evitar desconfianza sobre el escrutinio.

“El Perú necesita que recibamos información lo más rápido posible para evitar cualquier tipo de suspicacia que pueda la población molestarla. Por eso nosotros a nivel nacional estamos coordinando con la Policía Nacional para que también converse con los dirigentes que pudieran eventualmente pretender desconocer los resultados”, afirmó.

Balcázar sostuvo que corresponde a la ONPE informar sobre el avance del conteo y remarcó que el Ejecutivo respetará el resultado final de las elecciones. Asimismo, indicó que la legitimidad del próximo gobierno dependerá de que el proceso sea transparente y claro para la población.

🔴🔵En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar exhortó a la calma a la población, además pidió que respeten los resultados de la segunda vuelta de las elecciones. pic.twitter.com/blB2rtM7rA — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

¿Qué dijo sobre una posible victoria de Keiko Fujimori?

El jefe de Estado también consideró que, si Keiko Fujimori resulta elegida presidenta, deberá construir acuerdos para garantizar la gobernabilidad. Según señaló, ningún gobierno puede administrar el país sin diálogo en un escenario de división política.

“Lo que en realidad necesita el país si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular necesita llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la próxima administración deberá mantener canales de diálogo con las regiones para evitar que distintos sectores de la población se sientan excluidos.

“Los hermanos puneños están contentos. Entonces hay que tender los puentes para justamente gobernar con ellos también para que no se sientan excluidos. La muestra está con lo que hemos hecho con ellos. El nuevo gobierno no puede gobernar si no sigue ese mismo camino, sí se puede es cuestión simplemente de dialogar, tener buenos interlocutores”, enfatizó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En declaraciones a Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, señaló que, de resultar ganadora la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será fundamental construir consensos para garantizar la gobernabilidad del país.



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