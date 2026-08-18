Los neumáticos de una motocicleta constituyen el punto de contacto del vehículo con el pavimento, por lo que su condición influye en factores como el agarre, la estabilidad, el frenado y la capacidad de maniobra.

Por ello, comprobar regularmente su estado forma parte del mantenimiento preventivo de la moto. La presión, la profundidad de la banda de rodadura, los posibles daños y las especificaciones del neumático son algunos de los elementos que deben revisarse.

BMW Motorrad comparte cinco recomendaciones para conservar los neumáticos en condiciones adecuadas y reducir riesgos durante los desplazamientos urbanos y por carretera.

1. Revisar periódicamente la presión de los neumáticos

La presión debe mantenerse dentro de los valores especificados por el fabricante de la motocicleta. Circular con una presión inadecuada puede alterar el comportamiento de la moto y provocar un desgaste irregular o acelerado.

BMW Motorrad recomienda comprobarla al menos una vez por semana y antes de realizar un viaje largo.

La presión requerida puede variar dependiendo del modelo, la carga y otras condiciones establecidas por el fabricante. Por ello, el valor correcto debe consultarse en el manual de la motocicleta o en las indicaciones correspondientes al vehículo.

2. Buscar cortes, grietas y objetos incrustados

Una inspección visual antes de conducir permite detectar posibles cortes, grietas, deformaciones u objetos incrustados en el neumático.

También conviene observar si el desgaste aparece de manera uniforme. Un patrón anormal puede justificar una revisión adicional de la motocicleta para determinar su origen.

Si existe una perforación, deformación o daño visible, la evaluación debe realizarse antes de continuar circulando cuando pueda comprometer la integridad del neumático.

3. Comprobar el desgaste de la banda de rodadura

Los neumáticos incorporan indicadores que permiten reconocer cuándo la banda de rodadura se aproxima a su límite de utilización.

El TWI (Tread Wear Indicator) sirve como referencia para identificar el desgaste del dibujo. Alcanzar el indicador o el límite establecido para el neumático implica que debe evaluarse su sustitución.

La profundidad del dibujo, sin embargo, no es el único criterio. Un neumático puede necesitar reemplazo si presenta deterioro estructural, deformaciones u otros daños, incluso cuando todavía conserve parte de su banda de rodadura.

4. Considerar la vía y la carga de la motocicleta

El tipo de conducción también influye en el desgaste. Los desplazamientos urbanos suelen implicar frecuentes aceleraciones, frenadas y cambios de dirección, mientras que los viajes por carretera pueden involucrar recorridos prolongados y diferentes condiciones de carga.

Antes de viajar con pasajero o equipaje adicional, debe comprobarse si el fabricante establece cambios en la presión de los neumáticos.

La recomendación es utilizar siempre las especificaciones correspondientes al modelo y evitar establecer la presión únicamente mediante una estimación visual.

5. Utilizar neumáticos con las especificaciones recomendadas

Al sustituirlos, es importante respetar medidas, índices y demás especificaciones indicadas por el fabricante.

Los neumáticos forman parte del conjunto dinámico de la motocicleta y su funcionamiento está relacionado con elementos como el peso, la suspensión, la potencia y sistemas electrónicos como el ABS o el control de tracción.

Por este motivo, antes de realizar un cambio conviene verificar que el producto seleccionado sea compatible y esté homologado para las características correspondientes de la motocicleta.

¿Cuándo cambiar los neumáticos de una moto?

No existe un único momento aplicable a todas las motocicletas. El reemplazo depende del desgaste, posibles daños, envejecimiento del material y especificaciones del fabricante.

La aparición de grietas, deformaciones, daños estructurales o un dibujo que haya alcanzado su indicador de desgaste son señales que requieren atención.

Ante dudas sobre el estado del neumático, una inspección profesional puede determinar si continúa siendo apto para circular o necesita ser sustituido.