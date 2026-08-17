Cambiar de casa implica coordinar diferentes tareas en poco tiempo: seleccionar pertenencias, conseguir cajas, empacar, trasladar objetos y posteriormente organizar cada ambiente de la nueva vivienda.

Sin una planificación previa, estas actividades pueden acumularse y convertir la mudanza en un proceso difícil de gestionar. Preparar las tareas con anticipación y establecer prioridades puede facilitar el traslado y los primeros días en el nuevo hogar.

En ese contexto, Whatshome, empresa especializada en soluciones para el hogar, comparte cinco recomendaciones para organizar una mudanza.

1. Planifica la mudanza con anticipación

Antes de comenzar a guardar objetos en cajas, resulta útil elaborar un cronograma con las tareas que deberán realizarse antes, durante y después del cambio de vivienda.

El calendario puede incluir fechas para seleccionar pertenencias, empacar cada ambiente, contratar el transporte si fuera necesario, realizar el traslado y comenzar a desempacar.

Distribuir estas actividades en varios días evita concentrar todas las tareas inmediatamente antes de la mudanza y disminuye el riesgo de olvidar pendientes.

2. Clasifica lo que realmente necesitas llevar

Una mudanza también puede utilizarse para revisar objetos acumulados y decidir cuáles seguirán siendo necesarios en el nuevo hogar.

La clasificación puede realizarse separando las pertenencias que se conservarán de aquellas que pueden donarse, reciclarse o desecharse, según su estado.

Reducir el volumen antes de empacar significa menos cajas que preparar, trasladar y posteriormente organizar.

3. Etiqueta las cajas según su contenido y destino

Colocar únicamente la palabra “varios” en una caja puede complicar la búsqueda de objetos después del traslado. Una alternativa es identificar cada paquete con el ambiente al que pertenece y una descripción breve de su contenido.

Por ejemplo: “Cocina – ollas y utensilios” o “Dormitorio – ropa de cama”. También puede utilizarse una numeración para llevar un registro de las cajas trasladadas.

Los objetos necesarios durante las primeras horas deben mantenerse claramente identificados y separados del resto.

4. Revisa el estado de los artículos antes de trasladarlos

Antes de empacar objetos de uso cotidiano, conviene comprobar su estado y determinar si realmente tiene sentido llevarlos a la nueva vivienda.

Platos dañados, recipientes deteriorados, utensilios que ya no se utilizan y otros artículos acumulados pueden ocupar espacio innecesariamente durante el traslado.

Esta revisión también permite identificar con anticipación aquello que deberá repararse o reemplazarse, en lugar de descubrirlo durante la instalación.

5. Desempaca y organiza un ambiente a la vez

No es indispensable tener toda la vivienda organizada el mismo día de la mudanza. Establecer prioridades puede hacer que el proceso resulte más manejable.

Una opción es comenzar por los espacios necesarios para recuperar las rutinas básicas, como dormitorio, baño y cocina, y continuar posteriormente con los demás ambientes.

Trabajar por etapas también evita abrir simultáneamente numerosas cajas y generar un nuevo problema de desorden después del traslado.

¿Qué objetos conviene tener separados el día de la mudanza?

Además de etiquetar las cajas, es recomendable preparar un bolso o paquete de uso inmediato que no viaje mezclado con el resto de las pertenencias.

Puede contener documentos personales, llaves, cargadores, artículos básicos de higiene, medicamentos de uso habitual, una muda de ropa y otros objetos necesarios durante las primeras horas.

Los documentos importantes, objetos de valor y artículos delicados también deberían recibir un tratamiento diferenciado durante el traslado.

Una mudanza organizada no elimina todos los imprevistos, pero planificar las tareas, reducir el volumen de pertenencias y establecer un orden para desempacar puede facilitar la transición hacia la nueva vivienda.