La artista textil, docente e investigadora peruana Kristie Arias presenta “Fibra Lítica”, su nueva exposición individual, del 2 al 30 de octubre de 2026 en el Museo Andrés del Castillo (MAD), ubicado en el Centro Histórico de Lima.

La muestra reúne obras textiles inéditas elaboradas con fibras de alpaca, oveja y seda. El proyecto toma como punto de partida la colección geológica del museo para establecer relaciones entre los colores, transparencias, vetas, capas y estructuras de los minerales y los procesos propios del tejido.

La propuesta continúa una línea de investigación que Arias desarrolló en “Paisaje Nodal”, exposición individual presentada en 2019 en el Museo Textil Precolombino Amano. En aquella muestra, la artista ya recurría a la estratigrafía y a las formaciones geológicas como referencias para construir sus piezas textiles.

Del telar manual al Jacquard industrial

En “Fibra Lítica”, Arias combina el trabajo en telar manual realizado en su taller de Lima con la técnica de Jacquard industrial desarrollada en talleres especializados de Arequipa.

La coexistencia de ambos procedimientos permite establecer un diálogo entre el oficio textil realizado a mano y las posibilidades de la tecnología aplicada a la producción contemporánea.

La investigación de Arias traslada al tejido características visuales asociadas con los minerales, como sus variaciones cromáticas, transparencias, estratos y vetas. De esta manera, piedra y fibra funcionan como materiales desde los cuales observar estructuras y transformaciones.

Arte y ciencia se encuentran en “Fibra Lítica”

La exposición incorpora además una línea de investigación desarrollada por Gabriela Juárez Ramos, exalumna de Arias en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), centrada en el comportamiento de fibras y telas expuestas a determinados sustratos.

A partir de procesos químicos naturales se generan formaciones cristalinas sobre el material textil. Este procedimiento, denominado en el proyecto como “cristalización textil”, es incorporado por Arias en las nuevas obras de la exposición.

El curador Daniel G. Alfonso plantea que el proyecto contrapone la clasificación científica con una clasificación construida a partir de la experiencia sensible de observar, seleccionar, combinar y tejer.

“En esta relación, la exposición no pretende sustituir un elemento por otro, sino que busca hacer visible lo que ocurre cuando una materia comienza a ser pensada a través de otra”, señala Alfonso en el texto curatorial de la muestra.

Lee aquí: La Bohemia regresa al Trujillo de hoy

Visita guiada y taller de textiles cristalizados

“Fibra Lítica” estará acompañada por un programa de actividades públicas. El sábado 17 de octubre, a las 11:00 a. m., se realizará una visita guiada y conversatorio con Kristie Arias; el curador Daniel G. Alfonso; la investigadora Gabriela Juárez; y John Esquivel, diseñador textil de Incalpaca/Kuna.

La actividad abordará las relaciones entre arte, innovación, tecnología e industria presentes en el proyecto.

El sábado 24 de octubre se desarrollará el workshop especializado “Textiles Cristalizados”, centrado en la exploración de estos procedimientos aplicados a las fibras.

“Una Noche MAD” cerrará la exposición

La programación concluirá el viernes 30 de octubre, a las 7:00 p. m., con “Una Noche MAD”, actividad de cierre de “Fibra Lítica”.

La iniciativa forma parte de la propuesta del museo para ampliar su horario de visita durante los últimos viernes de cada mes.

El Museo Andrés del Castillo se encuentra en jirón de la Unión 1030, Centro Histórico de Lima. Para esta exposición se ha informado un horario habitual de atención de lunes a domingo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; se recomienda confirmar el horario directamente con el museo antes de la visita.

¿Quién es Kristie Arias?

Kristie Arias es artista textil, docente e investigadora peruana. Es magíster en Gestión y Producción Cultural por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), de España, y bachiller en Pintura por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Su práctica artística explora las relaciones entre arte, diseño, materialidad y producción textil. En “Paisaje Nodal”, presentada en 2019, desarrolló piezas inspiradas en la estratigrafía y las rocas sedimentarias, una investigación que encuentra continuidad en “Fibra Lítica”.

La artista también ha participado en exposiciones colectivas y residencias en Perú y el extranjero, mientras desarrolla actividades vinculadas con la docencia y la investigación del tejido contemporáneo.