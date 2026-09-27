“Diálogos Paralelos” es la exposición bipersonal que reúne la obra de los artistas Segundo Aponte Ipanaqué y su hijo Joao Aponte Vílchez, quienes presentarán una selección pictórica en el Museo Municipal Vicús que será inaugurada el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m.

La muestra propone un encuentro entre dos generaciones de artistas que, aunque parten de una misma raíz familiar y cultural, han desarrollado universos visuales diferenciados.

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DOS CAMINOS

“La exposición plantea precisamente esa coexistencia: dos caminos que avanzan de manera independiente, pero que encuentran puntos de conexión en la representación de la figura, la identidad y la relación con el entorno“ , comentó Joao.

En ese sentido, “Diálogos Paralelos” propone una conversación entre la fuerza y la sensibilidad, entre la memoria y la ensoñación. La muestra constituye, además, un reconocimiento a la trayectoria de ambos artistas y a su aporte al desarrollo del arte y la cultura en la región.

Desde sus particulares lenguajes, ambos artistas reafirman que la creación puede ser también un espacio para preservar la memoria y proyectar nuevas miradas sobre la experiencia humana.

“Diálogos Paralelos” deja abierta, de este modo, una conversación que no termina en la sala de exposición, sino que continúa en la mirada y en la sensibilidad de quienes se acercan a sus obras.

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LOS EXPOSITORES

Segundo Aponte es egresado de la Escuela de Arte “Ignacio Merino” de Piura,(1990) donde obtuvo el premio de excelencia de su promoción, y radica en Paita desde muy joven.

Ha participado en más de 150 exposiciones colectivas a nivel local, nacional e internacional, y cuenta con tres exposiciones individuales. Su obra se perfila dentro del neoindigenismo que construye desde diversos matices.

Mientras tanto, su hijo Joao es artista profesional egresado de la Universidad Nacional de Arte “Ignacio Merino”, obteniendo el primer puesto en su promoción de la especialidad de Producción en Diseño gráfico y artes publicitarias. Ha llevado su arte a diversos lugares y participado en más de 130 eventos artístico-culturales.