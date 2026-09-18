Un emotivo encuentro artístico tuvieron los integrantes de la promoción 70 de la entonces Escuela Regional de Bellas Artes Ignacio Merino, hoy convertida en Universidad, reafirmando los lazos de fraternidad que unen a esta generación de creativos.

Se rindió un minuto de silencio en honor a los compañeros fallecidos, de esta emblemática promoción, en la Galería de Arte Francisco Mauricio donde estuvieron para apreciar la muestra “El rojo, encanto de la libertad”, del artista Juancarlos Ñañaque.

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PARTICIPANTES

Los integrantes de la promoción hicieron un reconocimiento a cada uno de sus integrantes y repartieron entre los asistentes presentes artísticos elaborados por ellos.

Participaron los artistas: Wilfredo Rivera, Julia Yépez, Teodolina Portilla, Ladislao Vilela, Leoncio de la Cruz, Emérita Zapata, Socorro Trelles y Francisco Mauricio.

Finalmente, se dio espacio a un fructífero diálogo, del cual surgieron propuestas como impulsar las actividades de la galería y enfocar el desarrollo artístico e institucional de Sullana.

Se contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito cultural, entre ellas el subgerente de Educación y Cultura, Houdini Guerrero, así como César Leigh Arias e Idelfonso Niño.