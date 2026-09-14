El talentoso artista colaneño Jesús Leyton Arévalo se alzó con el máximo galardón del I Concurso de Pintura en Vivo “Pinceladas de fé y música”, realizado en homenaje a los 50 años de la agrupación “Agua Marina” en el marco de la Festividad del Señor Cautivo de Sechura.

Este reconocimiento premia el talento, la disciplina y la pasión por el arte que Leyton Arévalo demuestra en cada una de sus obras. “Gracias a Dios por este nuevo logro” fueron sus palabras al recibir este importante premio.

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GANADOR

El arte y la identidad sechurana fueron protagonistas de este concurso que acaparó a decenas de artistas plásticos de la región que plasmaron, a través de sus obras, elementos vinculados con la fe, la música y la identidad cultural de Sechura.

Tras la evaluación correspondiente, Jesús Leyton se llevó el primer puesto, mientras sus compañeros César Cortés Navarro y Luis Miguel Cunya Ancajima, ocuparon los dos siguientes lugares.

El jurado también concedió dos menciones honrosas para Frank Flores Juárez y Miguel Llompart Navarro. Cabe resaltar que la actividad fue organizada por Devotos 2026 y buscó generar un espacio de expresión artística en torno a una de las agrupaciones musicales más representativas de Sechura.