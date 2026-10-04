La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de cadena perpetua contra Danny Víctor Aquije Huarcaya, tras acreditarse de manera contundente su responsabilidad como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de su sobrina.

Depravado sexual

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno defendió la legalidad y la solidez de la resolución de primera instancia, rebatiendo los argumentos de la defensa técnica del procesado. Ante ello, la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica desestimó los agravios del impugnante y ratificó la condena máxima.

Según la investigación fiscal, las agresiones se produjeron de manera sistemática en un inmueble ubicado en el distrito de Parcona, Ica. El primer hecho ocurrió en horas de la madrugada del 2 de octubre de 2022, cuando el sentenciado aprovechó que la menor dormía para ingresar a su habitación y ultrajarla.

Los abusos continuaron de forma continuada, valiéndose de que las habitaciones no contaban con puertas ni ventanas, y de sus intempestivos retornos de madrugada por su trabajo como chofer de mudanzas en la ruta Lima- Ica. El último episodio vejatorio se registró pocos días antes de que la víctima cumpliera los 15 años.

El tribunal superior ratificó que el sentenciado deberá cumplir la pena en el Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche - Ica. De igual manera, se confirmó que el condenado deberá pagar la suma de S/. 10,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la menor agraviada.

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