Un hombre que cumplía cadena perpetua en el penal Cristo Rey de Cachiche fue hallado muerto la mañana de este miércoles 6 de mayo, en un hecho que ha generado nuevas diligencias dentro del establecimiento penitenciario de Ica.

Sujeto condenado

Se trata de Julio Ramos Palomino, de 47 años, quien fue condenado por el delito de violación sexual contra su hija de 11 años de edad. Los hechos ocurrieron el 3 mayo de 2017, en el caserío de Yaurilla, ubicado en el distrito de Los Aquijes, dónde el sentenciado, realizó tocamientos indebidos en las partes íntimas de la menor y luego consumo la violación sexual. La condena fue confirmada en mayo de 2025.

La resolución de la condena que también fijó una reparación civil de 20 mil soles fue emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica, que desestimó el recurso de apelación presentado por el sentenciado. En la audiencia, el fiscal adjunto superior Amadeo Mora Coñes, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ica, sustentó la confirmación de la cadena perpetua, respaldado por pruebas sólidas que acreditaron de forma irrefutable la autoría del delito.

Tras el hallazgo del interno sin vida, personal fiscal y forense acudió al recinto carcelario para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras pericias.

El cadáver fue trasladado posteriormente a la morgue central de Ica por efectivos de la DEPINCRI, donde se practicará la necropsia correspondiente.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO