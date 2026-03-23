La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, conformada por los señores jueces superiores Tito Guido Gallegos Gallegos (presidente), Dante Martín Gutiérrez Martínez y Héctor Benedicto Añanca Rojas, confirmó la sentencia que condena a Oscar Marín Amasifuen como autor y responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales B.N.C.A. (12), imponiéndole la pena de cadena perpetua.

Depravado sexual

En audiencia privada de apelación de sentencia, dicha Sala Superior, mediante Resolución N.° 11 (Sentencia de Vista), declaró infundado el pedido de la defensa técnica del sentenciado, que solicitaba la revocatoria de la sentencia impuesta por el Colegiado del Juzgado Penal Supraprovincial Zona Norte de Chincha, así como su absolución de los cargos imputados.

De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, el sentenciado sostuvo relaciones sexuales en reiteradas ocasiones con la víctima, desde que esta tenía 12 años de edad, aprovechando su cercanía con la menor en el entorno religioso al que ambos pertenecían.

El colegiado superior determinó que la responsabilidad penal del acusado quedó plenamente acreditada, tras una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, entre ellos la declaración de la víctima en la Cámara Gesell, la cual cumplió con los criterios de coherencia, persistencia y verosimilitud exigidos por la jurisprudencia.

Asimismo, el tribunal descartó los argumentos de la defensa referidos a una supuesta influencia cultural en la conducta del imputado y un presunto error sobre la edad de la menor, concluyendo que el acusado conocía plenamente la minoría de edad de la víctima y que actuó de manera consciente, evidenciada además por el carácter clandestino de los hechos.

La sentencia también confirma el pago de cinco mil soles (S/ 5,000) por concepto de reparación civil a favor de la víctima, así como la disposición de tratamiento terapéutico para el sentenciado.

De esta forma, la Corte Superior de Justicia de Ica reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como con la sanción firme de los delitos que atentan contra su indemnidad sexual.

Cabe señalar que el sujeto fue detenido en febrero del 2025, en un operativo de control policial en el distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali, donde los agentes de la Policía Nacional intervinieron a Óscar Marín Amasifuen (26), quien presentaba una orden de detención emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco, Ica, con fecha 19 de septiembre de 2024.

La detención se llevó a cabo luego de que las autoridades verificaran en el sistema policial la vigencia del requerimiento judicial en su contra. Tras su identificación, el ciudadano fue conducido a la comisaría correspondiente para las diligencias de ley.

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