Tres fallecidos y 12 heridos dejó el despiste y posterior volcadura de una miniván de la empresa de transportes Diez Ases, a la altura del kilómetro 655 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de San Pedro de Lloc, en la provincia liberteña de Pacasmayo.

El vehículo había partido desde su paradero en la ciudad de Trujillo y se dirigía a la provincia de Chepén.

TRAGEDIA

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que el siniestro ocurrió a las 3 de la tarde de este sábado, cuando el vehículo se encontraba por Cerro Chilco; sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, el chofer haría perdido el control de la unidad de placa de rodaje T6Q-329, provocando que termine a un costado de la vía.

Hasta el lugar llegaron ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) de Guadalupe, Pacasmayo, Paiján, Ascope y Trujillo, así como de las compañías de bomberos N°23 Pacasmayo y N°128 de Guadalupe, que auxiliaron a los afectados.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia a los establecimientos de Pacasmayo y Chepén. Los de mayor gravedad fueron referidos al Hospital Regional Docente de Trujillo.

Entre las víctimas mortales se encuentra una menor de 8 años y una mujer de iniciales P.C.E.V. (42), además de un joven identificado como R.C.A. (22 años).

Agentes de la Policía Nacional quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

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