Los postulantes al Gobierno Regional de La Libertad Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) y Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú) empezaron a calentar la campaña de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre.

El exalcalde de Pataz calificó de “mediocre” a su rival político y lo retó a un debate para que expongan sus propuestas de campaña, mientras que el excongresista aseguró que sus adversarios “gritan”, pero no caminan junto a los liberteños.

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Aldo Carlos Mariños, quien acusa a Podemos Perú de estar detrás de una denuncia en su contra por presunto peculado de uso durante su gestión en el municipio de Pataz, arremetió contra su contrincante político. Según el exburgomaestre, Elías Rodríguez se habría “incomodado” porque anunció que competirá contra él en los próximos comicios.

“Tanto te ha incomodado que postule al Gobierno Regional La Libertad, ¿qué querías? postular solo, no seas malo, pues, no seas mediocre, hay que necesitar competencia, mientras más candidatos, mejor, el ciudadano tiene más opciones para elegir, pero cómo te va a incomodar mi presencia, reflexiona muchachito, reflexiona jovencito”, aseguró.

El exalcalde, asimismo, retó a su contrincante político a exponer “en qué ha trabajado”. También le pidió mostrar su currículum para demostrar en dónde estuvieron sus puestos labores.

“Te reto a un debate, Elías Rodríguez. Te invito a un debate para darte un poco de escuela, de cómo se enfrenta la vida, de cómo se enfrenta una campaña y cómo se gana una elección sin padrinos […] Saltemos a la cancha y debatamos, y que el liberteño elija al mejor vecino, al mejor ciudadano”, aseguró.

RESPUESTA

A través de sus redes sociales, Elías Rodríguez les contestó a los adversarios políticos que lo cuestionan y se preguntan qué hizo durante sus periodos como congresista de la República.

El exlegislador aseguró que durante su labor parlamentaria no se quedó “detrás de un escritorio” y caminó junto a pobladores y autoridades “para llevar desarrollo a sus distritos y provincias”.

“Mientras veo que gritan y gritan, y se preguntan qué hicimos durante estos años, les digo que caminen y vean que en cada lugar estuve presente, gestionando y trabajando codo a codo con el pueblo”, aseveró.

Elías Rodríguez ha sido tres veces parlamentario por La Libertad (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2019). Asimismo, en las elecciones 2022, postuló al Gobierno Regional La Libertad, quedando segundo, después de César Acuña.

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