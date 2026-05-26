Ante numeroso público sullanero se realizó la develación del mural en mosaico en homenaje al artista Franco Domenack Moreno “Wa”, que contó con la presencia de doña Morelia Moreno de Domenack, madre del extinto artista, quien expresó su gratitud por este reconocimiento al legado artístico de su hijo.

La hermosa obra está ubicada en la parte exterior del Centro de Convenciones de Sullana, donde se resalta la identidad cultural, el valor del hombre del campo y las tradiciones del norte de peruano.

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LA OBRA

Fue elaborado por los artistas Jhon Zapatista, Fernando Chang, Richar Arévalo, Gabriel Zapata y Limber Gómez, quienes plasmaron en esta obra un reconocimiento al agricultor, protagonista fundamental en el desarrollo de nuestra región.

Además, se destaca el “néctar de los incas”, bebida ancestral elaborada a base de maíz malteado, que representa la identidad cultural heredada de las culturas Tallán e Inca. Es una bebida tradicional del norte peruano.