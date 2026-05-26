Esta madrugada, la Policía capturó a Teodocio Puruguaya Alves, de 58 años, alias “Puruguaya”, señalado como el presunto cabecilla de la banda criminal denominada “Los Marcas del Misti”, implicada en al menos cuatro asaltos a mano armada contra cambistas de moneda extranjera y trabajadores de distribuidoras en distintas zonas de Arequipa.

Los detectives de Robos de la Divincri con apoyo de otras unisades como la Suat se desplazaron hasta el inmueble de Puruguaya en la Asociación de Vivienda Hernán Bedoya II Etapa, en el distrito de Cerro Colorado, para realizar su arresto preliminar bajo mandato judicial que también incluyó el allanamiento, descerraje, registro de su domiciliario e incautación de bienes.

Las investigaciones apuntan a que alias “Puruguaya” habría participado en el seguimiento de cambistas y víctimas que retiraban o trasladaban dinero.

Intervención de Teodocio Puruguaya Alves. Foto: PNP.

El grupo criminal operaba en zonas bancarias y comerciales de la ciudad. Su modalidad consistía en observar a las víctimas, realizar el seguimiento y coordinar el punto del asalto con armas de fuego. La Policía sostiene que este patrón fue identificado mediante registros fílmicos, análisis del modus operandi y pericias vinculadas a varios hechos delictivos.

Uno de los casos atribuidos a esta banda ocurrió el 19 de enero de 2026 en Cayma, donde un cambista fue asaltado con arma de fuego y despojado de 500 soles. En ese hecho, la Policía identificó el vehículo Chevrolet Sail blanco, presuntamente conducido por Puruguaya, como parte del seguimiento previo. Los ejecutores armados se habrían desplazado en un Kia Picanto de color gris, con placa clonada.

Otro caso ocurrió el 8 de abril en Socabaya, cuando delincuentes armados intentaron asaltar a un cambista en su cochera. Según el análisis de cámaras de seguridad realizado por os detectives de Robos, el mismo vehículo blanco con características de taxi “Texas” habría tenido participación en la coordinación previa y posterior del ataque.

La investigación también vincula a la banda con el asalto ocurrido el 11 de mayo en el Cercado de Arequipa, cerca del Parque de la Madre, en la avenida Venezuela. En ese hecho, el trabajador de una empresa distribuidora de alimentos fue despojado de 50 mil soles. Durante el robo se efectuó un disparo y, según la pericia balística, el casquillo hallado en la escena tendría correspondencia con los casquillos recuperados en el caso registrado en Cayma.

Asimismo, la Policía relaciona a “Los Marcas del Misti” con un robo ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en Socabaya, donde trabajadores de un camión furgón fueron despojados de 3 mil 500 soles. En ese episodio también se habría detectado la participación de los mismos vehículos identificados en otros hechos: el Kia Picanto plomo y el Chevrolet Sail blanco.

Durante el allanamiento, los agentes incautaron un auto Chevrolet Sail blanco con placa V7V-480, identificado en las escenas criminales, dos celulares, tarjetas SIM, documentación considerada de interés para la investigación y prendas de vestir. Entre ellas, una casaca de color azul y otra gris que, según la Policía, habrían sido usadas en los asaltos.

La Policía informó que Puruguaya registra antecedentes de ingreso al penal de Socabaya por robo agravado. Según la tesis policial, tras recuperar su libertad habría retomado actividades ilícitas bajo la modalidad de marcaje.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias para identificar a otros presuntos integrantes de la banda criminal.