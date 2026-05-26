La Defensoría del Pueblo en Piura alertó sobre una grave afectación a la seguridad ciudadana debido a la inoperatividad del sistema de videovigilancia de la Municipalidad Provincial, clave para prevenir e identificar delitos en la ciudad.

Durante una supervisión a las centrales de monitoreo, se detectó una situación crítica en la base Paraíso ya que, de las 45 cámaras instaladas, solo una funciona, dejando inoperativo más del 95 % del equipo.

La misma situación se repite en la base Fortaleza, donde solo operan 12 cámaras antiguas. Además, 83 cámaras nuevas de última tecnología permanecen apagadas por falta de conectividad técnica y de personal calificado para operarlas.

En tanto, el jefe de la oficina defensorial, Walter Galecio, advirtió que este descuido compromete seriamente la respuesta ante la delincuencia y desprotege a la población al anular la vigilancia en zonas estratégicas.

Asimismo, indicó que la comuna estaría incumpliendo sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.