Ante el crimen contra el alcalde de Veintiséis de Octubre, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), acordó una serie de acciones inmediatas para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Durante la sesión extraordinaria, el gobernador informó que, tras coordinaciones con el ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional, se dispuso el envío de un nuevo equipo de inteligencia, además de, que evaluarán cambios en algunas dependencias policiales debido a los recientes hechos de violencia registrados en Piura y Talara.

Entre los acuerdos adoptados, también se ratificó el impulso de proyectos estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional, como la implementación de un laboratorio de criminalística, la adquisición de chalecos antibalas y la compra de buses para el traslado de efectivos policiales.

El Coresec también acordó solicitar al Ministerio Público y al Poder Judicial mayor firmeza frente a los casos vinculados al crimen organizado y la delincuencia común, con el objetivo de evitar que delincuentes capturados recuperen rápidamente su libertad.

Durante su intervención, Luis Neyra León advirtió que la región no puede permitir que el sicariato y la violencia se normalicen. “No podemos dejar que esto se convierta en una práctica común. Necesitamos resultados y que este caso llegue hasta el final”, dijo Neyra.

Durante la reunión, reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, Fiscalía y demás instituciones para reforzar las estrategias de seguridad y devolver la tranquilidad a la población piurana.