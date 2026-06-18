Durante las labores de supervisión de la obra de construcción de la nueva Central de Monitoreo del distrito de Parcona, personal municipal identificó un ave de características poco comunes que se encontraba dentro de la zona de trabajo, expuesta a posibles riesgos debido a las actividades de construcción.

Ave marina protegida

Tras su rescate y evaluación preliminar, se realizaron las coordinaciones correspondientes para determinar su especie, identificándose como la Golondrina de la Tempestad del Collar (Hydrobates hornbyi), una pequeña ave marina protegida que habita principalmente en la corriente de Humboldt frente a las costas de Perú y Chile, considerada una especie de especial interés para la conservación de la fauna silvestre.

Luego de ser puesta a buen recaudo y verificar su estado de salud, efectivos de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Parcona realizaron su traslado hasta las instalaciones del organismo competente, SERFOR, donde fue entregada para recibir la atención especializada y las medidas de protección correspondientes.

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