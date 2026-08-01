Las autoridades intervinieron una mina donde se realizaban actividades ilegales e intervinieron a cinco personas, entre los que se encontraban tres menores de edad que eran sometidos a diversos trabajos en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

La intervención fue dirigida por el fiscal Néstor Sosa Carrillo, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana, junto a la Policía del Medio Ambiente y representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, quienes llegaron a una concesión minera situada en el sector Macanche de la comunidad campesina San Sebastián.

En dicha zona verificaron la deforestación de un área de explotación y hallaron campamentos rústicos, además de acumulaciones de mineral metálico sobre mantas de polietileno.

Además, las autoridades intervinieron a cinco personas en plena faena laboral, entre las cuales se encontraban tres menores de entre 15 y 16 años de edad, quienes realizaban labores de embolsado del mineral extraído. Asimismo, los intervenidos no contaban con ningún tipo de autorización, ni medidas de seguridad.

En tanto, el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura señaló que el lugar carece de permisos para poder desarrollar dicha actividad.

Ante estos hechos, el Ministerio Público dispuso la incautación de la maquinaria pesada e insumos, mientras que los tres adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Suyo para que actúe conforme a sus atribuciones por la presunta comisión de infracciones a la ley penal.

Cabe mencionar que, hace una semana, la Policía del Medio Ambiente y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana, intervinieron y destruyeron campamentos donde se realizaba la minería ilegal de extracción de oro en el distrito de Lancones, Sullana, cerca de la frontera entre Perú y Ecuador.

Aquella intervención fue realizada en el caserío Algodonal, hasta donde llegaron las autoridades y realizaron la interdicción de infraestructuras y equipos empleados para dichas actividades ilícitas.

Según informaron, intervinieron diez socavones, tres campamentos rústicos, una polea y dos winches.

Las autoridades indicaron que los operativos bajo esta modalidad continuarán ejecutándose en diversos sectores de la provincia de Sullana.