Dos personas fueron rescatadas con vida por efectivos de la Policía Nacional del Perú cuando se encontraban en inminente peligro de ahogarse en la playa Yumaque, ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco. La rápida intervención de los agentes permitió poner a buen recaudo a los bañistas, evitando una tragedia.

Rescate en el mar

El incidente ocurrió pese a que la región se encuentra en plena temporada de invierno, época en la que normalmente disminuye la afluencia de visitantes a las playas. Sin embargo, las inusuales condiciones climáticas registradas en los últimos días, atribuidas a los efectos del fenómeno de El Niño, han provocado un incremento de las temperaturas, motivando que numerosas personas acudan al litoral sin considerar los riesgos que representan el oleaje y las corrientes marinas.

Este nuevo rescate también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de prevención y respuesta en las playas de la región Ica. Ante los cambios climáticos que vienen modificando el comportamiento habitual de las temporadas, resulta pertinente evaluar la implementación de un escuadrón permanente de salvavidas de la Policía Nacional o de personal especializado en los principales balnearios, a fin de brindar una atención oportuna y reducir el riesgo de accidentes que puedan terminar en pérdidas humanas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO