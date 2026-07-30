Momentos de angustia se viven en la provincia de Chincha tras la desaparición de Neymar, un menor de 14 años, en la playa Las Totoritas, ubicada en el distrito de Grocio Prado, durante la tarde de ayer. De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente fue arrastrado por el mar alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando se encontraba en la playa junto a sus familiares. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda para tratar de ubicarlo.

Búsqueda del menor

La emergencia movilizó a personal de Serenazgo y a la Unidad de Salvataje de la PNP, quienes desplegaron un operativo en la zona para localizar al menor. Como parte de las labores de búsqueda también fueron utilizados drones para ampliar el área de rastreo, mientras los rescatistas inspeccionaban distintos sectores del litoral.

Durante la emergencia, familiares del adolescente protagonizaron dramáticos pedidos de ayuda, solicitando la llegada de más equipos especializados y de personas que contaran con motos acuáticas para reforzar la búsqueda.

Los allegados señalaron que cada minuto era crucial y pidieron la intervención inmediata de las autoridades para incrementar los recursos destinados al operativo.

Testigos indicaron que el menor habría sido sorprendido por la fuerza del mar cuando se encontraba cerca de la orilla, desapareciendo de la vista de quienes se encontraban en el lugar.

Hasta el cierre de este informe, el adolescente no había sido ubicado, por lo que las labores de búsqueda continúan a cargo de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, con apoyo de otras instituciones.

Las autoridades exhortaron a la población a no interferir en las labores de rescate y a reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del menor.

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