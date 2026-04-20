Momentos de tensión se vivieron durante el rescate de un joven en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado. El visitante de aproximadamente 28 años había quedado atrapado en la corriente marina y no podía nadar de regreso. Un comerciante y otros bañistas al percatarse de esta situación de emergencia ingresaron a salvarlo. Fueron más de cuatro minutos en el agua, luchando contra el oleaje para volver a la orilla.

Emergencia en el mar

La tarde de ayer este hombre ingresó a nadar, pero el mar estaba movido y en poco tiempo la corriente de resaca no permitía su retorno. Las familias que pasaban la tarde en el principal balneario de la provincia de Chincha notaron que este se alejaba cada vez más y comenzaron a pedir auxilio. La respuesta fue inmediata y un equipo de personas, contando con una boya lograron llegar a él para estabilizarlo.

Sin embargo, regresar no fue una labor sencilla debido a las olas. Mientras en el agua luchaban los bañistas por evitar una tragedia, en la orilla otro grupo decidió formar una cadena humana para ayudarlos a salir. El rescate fue exitoso y el joven consciente pero agotado, quedó con sus familiares tras salvar de morir ahogado.

Cabe indicar que pese al fin de la temporada de verano todavía hay personas que concurren a las playas. No obstante, el servicio policial de salvataje concluyó el 6 de abril, y en consecuencia ya no hay salvavidas en los balnearios chinchanos que presentan en la actualidad mar movido.

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