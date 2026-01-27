Dos intervenciones oportunas del personal de salvataje evitaron posibles tragedias este domingo 25 de enero en playas de la región Ica, luego de que dos bañistas fueran arrastrados mar adentro por peligrosas corrientes de retorno, un fenómeno frecuente en el litoral pese a que muchas veces pasa desapercibido por los visitantes.

Emergencias en el mar

El primer hecho ocurrió alrededor de la 1:20 de la tarde en la playa Carhuaz, ubicada en la provincia de Ica. Durante su jornada de vigilancia, los salvavidas advirtieron que un hombre estaba siendo arrastrado por una corriente marina a aproximadamente 200 metros de la orilla. El mar presentaba condición de bandera verde; sin embargo, la fuerza de la corriente puso en serio riesgo al bañista.

De inmediato, el personal de salvataje ingresó al mar y logró remolcarlo hasta la orilla, donde se le brindaron los primeros auxilios. El hombre fue identificado como Carlos Moquillaza Peña, de 33 años, natural de Pisco. Tras estabilizarse y recuperar su estado físico, recibió las recomendaciones de seguridad.

Horas más tarde, un segundo rescate se registró en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde, cuando el mar se encontraba en condición de bandera amarilla. En esta ocasión, un adolescente de 16 años fue sorprendido por una corriente de retorno que lo arrastró a unos 150 metros mar adentro.

Tras la rápida reacción del personal de salvataje, el menor fue auxiliado con el apoyo de una boya de rescate y trasladado hasta una zona segura en la orilla. Posteriormente, fue entregado a un adulto responsable, identificado como Miguel Ángel Napa Hernández, luego de recibir las indicaciones preventivas por parte de los rescatistas.

