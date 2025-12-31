El inicio de la temporada de verano ha traído consigo una masiva concurrencia de visitantes a las playas de la región Ica, especialmente durante los fines de semana. Sin embargo, este aumento de bañistas también ha evidenciado un mayor número de emergencias en el mar, obligando a constantes intervenciones de los equipos de salvataje para evitar tragedias.

Salvavidas al rescate

Durante la tarde del domingo 28 de diciembre de 2025, se registraron múltiples rescates en las playas de las provincias de Nasca, Ica y Chincha. En todos los casos, los incidentes estuvieron relacionados con el arrastre de personas mar adentro por efecto de fuertes vientos, corrientes marinas y pérdida repentina de profundidad.

El primer rescate se produjo alrededor de las 2:40 de la tarde en Playa Hermosa, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca. Dos jóvenes mujeres, identificadas como Jazmín Flores Bedejo (18), natural de Ica, y Mariana Hernández Dongo (19), estudiante y residente en el distrito de Marcona, fueron arrastradas mar adentro a una distancia aproximada de 400 metros. Una de ellas se desplazaba en tabla cuando fue sorprendida por la fuerza del viento y la corriente. Ambas fueron auxiliadas y remolcadas hasta la orilla, donde lograron reincorporarse sin presentar complicaciones físicas. El rescate estuvo a cargo de los salvavidas S1 PNP Luis Rojas Etchebarne, S2 PNP Miguel Cabrera Delgado y S3 PNP Luis López Barrientos.

Horas más tarde, cerca de las 3:40 p. m., se registró un segundo rescate en la misma playa. En esta oportunidad, dos varones identificados como César Saavedra Lara (27), natural de Lima, y Mariano Abregú Flores (24), fueron arrastrados por la corriente marina mientras se desplazaban sobre tablas, alcanzando una distancia aproximada de 420 metros mar adentro. El personal de salvataje logró ubicarlos y trasladarlos de manera segura hasta la orilla, donde fueron puestos a buen recaudo, fuera de peligro. En esta intervención participaron los efectivos S1 PNP Luis Rojas Etchebarne, S2 PNP Miguel Cabrera Delgado y S2 PNP Luis López Barrientos.

Las emergencias continuaron en la provincia de Ica. Aproximadamente a las 4:20 de la tarde, en la playa Carhuaz, una joven identificada como Jennifer Alexandra Lobato Santos (23), natural de Ica y domiciliada en el caserío Casa Blanca, fue arrastrada por las corrientes marinas y los fuertes vientos a unos 400 metros mar adentro. Gracias a la rápida intervención del personal de salvataje, la joven fue remolcada hasta la orilla, donde se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. El rescate fue realizado por los efectivos S2 PNP Edgar Mondragón Febre y S2 PNP Juan Arango Rivas.

Finalmente, alrededor de las 5:30 de la tarde, se reportó otro incidente en la playa Las Violetas, en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha. Un adolescente de 17 años, natural de Chincha, fue arrastrado por la corriente marina a aproximadamente 250 metros mar adentro, a la altura del muelle. El menor fue auxiliado oportunamente y trasladado hasta la orilla, donde se comprobó que se encontraba estable. Posteriormente, fue entregado a su madrina, quien se retiró del lugar tras recibir las recomendaciones correspondientes. En este rescate participaron los salvavidas S2 PNP Roberto Ramírez Uculmana, S2 PNP Marlon José Díaz y S3 PNP Brayan Velasco Cutipa.

