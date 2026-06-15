La selección de Irán arribó este domingo a Estados Unidos para disputar su primer partido en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda. El equipo asiático aterrizó en Los Ángeles luego de permanecer concentrado en México debido a las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos iraníes.

El combinado conocido como Team Melli viajó desde la ciudad de Tijuana, donde estableció su centro de operaciones durante los días previos al inicio del torneo. Las autoridades estadounidenses autorizaron que la delegación permanezca una noche en territorio estadounidense para preparar su debut mundialista.

La delegación iraní llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y posteriormente se trasladó hacia su lugar de concentración. El recorrido se realizó bajo un dispositivo de seguridad que incluyó vigilancia en los accesos y acompañamiento durante el trayecto.

El autobús que transportó a jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo se dirigió a un hotel ubicado en Manhattan Beach, una localidad cercana a Los Ángeles. La selección permanecerá allí hasta el encuentro programado en el estadio de Inglewood.

🇺🇸🇮🇷🇳🇿 | La selección de Irán aterrizó en Los Ángeles para su debut mundialista ante Nueva Zelanda en medio de una alta tensión geopolítica. pic.twitter.com/2L9zlei2B7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 14, 2026





¿En dónde se hospedaron antes?

Antes de viajar a Estados Unidos, Irán desarrolló gran parte de su preparación en territorio mexicano. La decisión respondió a las limitaciones de visado impuestas por el gobierno estadounidense para el ingreso de ciudadanos de ese país.

Desde Tijuana, el equipo realizó los trabajos previos a su participación en la Copa del Mundo. La ciudad fronteriza se convirtió en el punto de concentración de la delegación mientras se definían las condiciones para su estancia temporal en Estados Unidos.

Horas antes del viaje, decenas de personas acudieron a despedir al conjunto iraní. Entre los asistentes hubo aficionados mexicanos que expresaron su respaldo al equipo antes de su partida.

La actividad estuvo acompañada por un grupo de mariachis que interpretó música tradicional mexicana. La despedida también incluyó pancartas y mensajes de apoyo dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico.

Entre las expresiones mostradas por los asistentes destacó una frase que reflejaba el respaldo de los seguidores presentes. En los carteles podía leerse “Irán, nunca caminarás solo. México está contigo”.

Aficionados mexicanos brindaron una cálida despedida a la selección de Irán antes de su partida hacia Los Ángeles. Los seguidores acompañaron al equipo en la antesala de su próximo compromiso mundialista. pic.twitter.com/CETZhaIzKR — JP+ (@jpmasespanol) June 14, 2026





La llegada de la selección iraní a Estados Unidos coincide con un escenario marcado por recientes conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. En los últimos meses, ambos gobiernos han mantenido negociaciones para avanzar en acuerdos relacionados con la estabilidad regional.

Uno de los temas abordados ha sido la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte internacional de petróleo y gas. Este paso conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y tiene relevancia estratégica para el comercio energético mundial.

Mientras tanto, la selección de Irán centra su atención en el inicio de su participación en el Mundial 2026. El equipo buscará comenzar el torneo con un resultado favorable cuando enfrente a Nueva Zelanda en suelo estadounidense.