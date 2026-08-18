Los trabajadores que enfrenten dificultades para llegar a sus centros de labores debido a los efectos de la DANA Aníbal tendrán hasta dos horas de tolerancia en su horario de ingreso este martes 18 de agosto, según dispuso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La disposición comprende a los trabajadores que se trasladen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos que han registrado afectaciones por las lluvias y problemas para el desplazamiento debido a las condiciones del transporte.

El MTPE precisó que la medida es de aplicación para empleadores del sector público y privado, quienes deberán brindar esta tolerancia y establecer mecanismos flexibles frente a las demoras que puedan presentarse durante el traslado de los trabajadores hacia o desde sus centros de trabajo.

El Ministerio precisó que las demoras ocasionadas por las dificultades de desplazamiento derivadas de esta situación no podrán ser consideradas como faltas o tardanzas injustificadas. En consecuencia, los trabajadores no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por estos retrasos.

La disposición tiene como objetivo que los empleadores consideren las dificultades excepcionales que afrontan los trabajadores para desplazarse hasta sus centros de labores, debido a una situación que el MTPE califica como un evento de fuerza mayor.

Además, el Ministerio exhortó a los empleadores a actuar con responsabilidad y tomar en consideración las dificultades que los efectos de la DANA Aníbal pueden ocasionar en el traslado de los trabajadores, así como en el cumplimiento de sus respectivos horarios de ingreso.

Finalmente, el MTPE informó que continuará evaluando la evolución de los efectos de este fenómeno climático, a fin de disponer oportunamente nuevas medidas que contribuyan a garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores.