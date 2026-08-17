El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, respaldó el anuncio de Keiko Fujimori de impulsar una reestructuración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), luego del desborde del sistema de desagüe registrado en el distrito debido a las intensas lloviznas del último fin de semana.

“Me alegra mucho que la presidenta diga que realmente tiene que haber una reestructuración en Sedapal. […] Sedapal es una entidad que hoy no funciona y, lamentablemente, nos echan a nosotros toda la responsabilidad, como si nosotros tuviéramos algo que ver”, indicó a RPP.

En ese sentido, el burgomaestre atribuyó a la entidad estatal la responsabilidad por los aniegos ocurridos en el distrito y sostuvo que Sedapal debe realizar una reestructuración de sus tuberías antes de que la Municipalidad pueda implementar proyectos de inversión destinados a mejorar la zona.

“Sedapal es el responsable de todo lo que hoy está sucediendo en este tipo de aniegos. Tengo tres periodos como alcalde y tenemos escritos, es más, tenemos un proyecto de inversión en el cual ya las obras se tienen que ejecutar en ese punto, que es el grupo 1 del primer sector, en el 2 y en el 3. Pero, lamentablemente, no lo podemos hacer porque Sedapal tiene que reestructurar todas sus tuberías. Estamos entrampados por ellos. Ellos tienen que hacerse responsables por todo lo que está pasando hoy en día”, aseguró.

Guido Iñigo Peralta precisó que el aniego dejó un saldo de 380 personas afectadas, pertenecientes a 72 familias. Además, señaló que este constituye el tercer incidente de este tipo registrado en la zona.

“No es la primera vez, esta es la tercera vez que ocurre este aniego producto de los buzones de Sedapal. Es desagüe. Y es producto de las tuberías. Hace muchos años nosotros venimos informando con Sedapal. Nosotros quisiéramos hacer los trabajos. Si yo como Municipalidad, como alcalde distrital, pudiera invertir en cambiar todas esas tuberías, lo haría, pero no es competencia de la Municipalidad, es competencia de Sedapal”, manifestó.