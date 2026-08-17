El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, informó que la institución presentó una denuncia penal ante la comisaría de San Luis por la fumigación realizada en el complejo deportivo de La Videna, que afectó a seis deportistas.

En declaraciones a RPP, Ludeña señaló que las labores habrían alcanzado áreas que no estaban autorizadas para ser fumigadas. Tras conocerse el incidente, representantes del IPD acudieron junto con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a las instalaciones para constatar lo ocurrido.

“Se habría fumigado áreas que no se encontraban autorizadas, lo cual habría afectado a distintos deportistas. Hemos puesto la denuncia penal a la comisaría de San Luis”, declaró el titular del IPD.

Seis deportistas fueron afectados por fumigación

De acuerdo con la denuncia presentada, seis deportistas resultaron afectados y recibieron atención del personal de salud del recinto.

La documentación señala que la fumigación estaba inicialmente programada para el martes 18 de agosto, pero fue adelantada. Las circunstancias y responsabilidades detrás de este cambio forman parte de las investigaciones.

Entre los deportistas que se encontraban en las instalaciones había integrantes de la selección de judo. Videos difundidos en redes sociales mostraron a atletas intentando salir de los ambientes durante el incidente.

🚨 ¡Alerta en La Videna! Un albergue fue fumigado mientras jóvenes deportistas permanecían en su interior, según denunció la deportista Yuliana Bolívar. El humo habría afectado a algunos atletas, entre ellos menores de edad y jóvenes con asma, quienes incluso tuvieron que recibir… pic.twitter.com/sMRU7KRhtS — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 17, 2026

IPD entregará videos de seguridad a la Policía

Ludeña informó que las cámaras de seguridad registraron el ingreso de personas que, según indicó, no estaban autorizadas para acceder a determinadas áreas del complejo deportivo.

El presidente del IPD señaló que estas grabaciones serán remitidas a la Policía para contribuir con la identificación de las personas involucradas y determinar responsabilidades.

“Estamos enviando los videos de las cámaras de seguridad a la Policía, identificando a los presuntos responsables y agraviados, a fin de que sean identificados para ser considerados en la denuncia penal correspondiente”, manifestó.

Ludeña también cuestionó la presencia de personas ajenas al IPD que, según su versión, ingresaron con cámaras a espacios restringidos. Estas afirmaciones forman parte de la versión institucional y deberán ser contrastadas durante la investigación.

IPD abre investigación administrativa interna

Además de la denuncia penal, el IPD anunció el inicio de una investigación administrativa interna para determinar quiénes autorizaron o permitieron la realización de la fumigación.

La institución busca establecer por qué los trabajos fueron adelantados y bajo qué condiciones se permitió intervenir áreas donde se encontraban deportistas.

Según la denuncia, también se intentó establecer comunicación con representantes de la Confederación Panamericana de Judo y de la Federación Nacional de Judo para conocer el estado y ubicación de los afectados, pero no se obtuvo respuesta a las llamadas realizadas.

Las investigaciones policial y administrativa deberán determinar las responsabilidades por el incidente.