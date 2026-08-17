Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron aniegos e inundaciones de viviendas en Villa El Salvador, donde equipos de emergencia utilizaron botes inflables para evacuar a familias que permanecían en sectores cubiertos por el agua.

Una de las zonas afectadas fue el Sector 1-Grupo 6 de Villa El Salvador. En algunas calles, el nivel del agua llegó a superar el metro de altura, lo que dificultó el desplazamiento de los vecinos y el ingreso de vehículos convencionales.

Ante esta situación, personal de rescate recorrió las calles inundadas con botes inflables para auxiliar a residentes que permanecían dentro de sus viviendas y trasladarlos hacia zonas de mayor altura, según informó Exitosa Noticias.

Agua ingresó a viviendas de Villa El Salvador

En algunas casas, el agua alcanzó el primer piso y provocó daños materiales. Los residentes recurrieron a medidas improvisadas para intentar impedir que continuara ingresando a sus inmuebles.

Uno de los vecinos afectados relató que colocó sacos pesados en los accesos de su vivienda y permaneció en el segundo piso mientras el agua cubría las calles.

“Hemos tenido varias inundaciones, pero de esta magnitud es la primera vez. Siempre hemos tenido atoros en los desagües, pero esta vez ha colapsado y ha dañado cuatro o cinco manzanas”, señaló a Exitosa Noticias.

El residente indicó que no necesitó utilizar uno de los botes porque permaneció en la segunda planta de su vivienda y agregó que, en su caso, no perdió aparatos eléctricos.

Vecinos reportan desagües colapsados

Los residentes señalaron que la acumulación de agua no estaría relacionada únicamente con las precipitaciones. También reportaron el colapso y desborde de desagües, donde se observaron desperdicios y residuos.

“Este es el punto crítico porque no tiene dónde desfogar”, sostuvo uno de los vecinos al describir las dificultades para evacuar el agua acumulada.

La presencia de aguas provenientes del sistema de alcantarillado agravó las condiciones en las calles y viviendas afectadas.

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Equipos trabajan para retirar agua acumulada

Personal de Emape realizó labores para retirar el agua empozada y los residuos acumulados en el sector tras la emergencia.

Las tareas se concentraron en recuperar la transitabilidad y reducir el nivel del agua en las calles mientras los residentes evaluaban las afectaciones en sus viviendas.

La emergencia en Villa El Salvador se suma a los aniegos registrados en otros puntos de Lima Sur durante las lluvias de las últimas horas.