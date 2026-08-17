La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales este lunes 17 de agosto de 2026 en instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas por las lluvias en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

La decisión fue informada mediante el Comunicado N.° 05-2026-DRELM y establece que los estudiantes comprendidos en la medida continuarán sus actividades educativas bajo la modalidad virtual.

La disposición tiene carácter preventivo y busca evitar que estudiantes, docentes y trabajadores tengan que desplazarse hacia los colegios en sectores donde las precipitaciones han ocasionado problemas de transitabilidad y otras afectaciones.

¿En qué distritos se suspenden las clases presenciales?

La medida comprende a las instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, en Lima Sur.

La DRELM precisó que la disposición fue adoptada en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) ante las condiciones registradas durante las últimas horas.

No se trata, por tanto, de una suspensión general de las clases presenciales en toda Lima Metropolitana. La disposición está dirigida específicamente a los colegios localizados en las zonas afectadas de los tres distritos señalados.

Clases serán virtuales este lunes 17 de agosto

Las actividades escolares no quedan suspendidas. Los estudiantes comprendidos en la disposición deberán continuar sus clases de manera virtual, siguiendo las indicaciones de sus respectivos centros educativos.

La medida rige durante la jornada del lunes 17 de agosto de 2026. Según la información difundida, las autoridades educativas continuarán monitoreando las condiciones y comunicarán cualquier nueva disposición a través de sus canales oficiales.

Por ello, padres y apoderados deberán revisar las comunicaciones de cada institución educativa para conocer horarios, actividades y mecanismos establecidos para desarrollar las clases a distancia.

DRELM activa alerta ante lluvias y problemas con desagües

En medio de la evaluación de las afectaciones, Cornelio González Torres, director regional de Educación de Lima Metropolitana, informó sobre la activación de mecanismos de alerta de la DRELM y las UGEL.

“Hemos activado el sistema de alerta de la DREL y de todas las UGEL en este momento, porque las lloviznas están generando un problema”, señaló González Torres durante una supervisión en Villa María del Triunfo.

El funcionario también reportó problemas relacionados con el sistema de desagüe en sectores de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

“Como vemos, aquí hay un desagüe, hay desagües colapsados en todo Villa María y la parte de San Juan de Miraflores”, manifestó.