Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo de carga pesada cuando intentaba cruzar la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador, pese a la presencia de un puente peatonal habilitado en la zona.

De acuerdo con Exitosa, el ccidente se registró entre las 5:00 y 6:00 a.m. de este domingo 16 de agosto, a la altura del kilómetro 24 de la Panamericana Sur, en las inmediaciones del puente peatonal San Luis.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima habría conseguido cruzar el primer carril de la vía, pero fue embestida por un vehículo de carga pesada cuando intentaba cruzar el segundo.

Producto del impacto, el hombre quedó tendido en la vía y habría sido atropellado nuevamente por otros vehículos que circulaban por el lugar. La gravedad de las lesiones sufridas dificultó posteriormente la identificación de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido. Entre sus pertenencias se encontraron prendas de vestir oscuras y una mochila que contenía herramientas, por lo que preliminarmente se presume que habría realizado trabajos de mecánica en la zona.

Tras el accidente, dos carriles de la Panamericana Sur fueron cerrados temporalmente para facilitar el trabajo de los agentes policiales y peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes en la zona.

El cierre de los dos carriles ocasionó una considerable congestión vehicular en este tramo de la Panamericana Sur, mientras las autoridades recogían evidencias y realizaban las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropello.

Las autoridades exhortaron a la población a utilizar los puentes peatonales habilitados para cruzar vías de alta velocidad y evitar poner en riesgo su integridad al atravesarlas directamente.