Dos personas, un adolescente y un joven de 22 años, fallecieron tras el despiste de una motocicleta en la Costa Verde, a la altura de la bajada Marbella, en el distrito limeño de Magdalena.

Según información policial, ambos se desplazaban en dirección a Chorrillos cuando el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos ocupantes cayeron violentamente. Pese a que llevaban cascos de seguridad, el impacto provocó su muerte.

El adolescente fue identificado, mientras que la identidad del joven de 22 años aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Peritos de Criminalística de la Policía y el fiscal de turno acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente. No se descarta que la motocicleta haya circulado a excesiva velocidad.

Este es el segundo accidente mortal registrado en menos de 48 horas en la Costa Verde. Como se recuerda, el último viernes, otras dos personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un poste de alumbrado público en San Miguel.

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